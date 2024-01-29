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Агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии

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Агентство Alfa Management, представляющее интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировало информацию о возможном переходе их клиента в чемпионат Саудовской Аравии.
Агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии
  • РИА Новости

«Мы не комментируем информацию о переговорах по Кассьерре», — цитирует представителя агентства Euro-Football.

По информации СМИ, «Аль-Иттихад» рассматривает Кассьерру в качестве замены Кариму Бензема.

В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Ранее в «Зените» назвали вероятный уход Кассьерры пустыми слухами.

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