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Васильев: не представляю, как Тутберидзе могла не знать, кто и как защищает Валиеву

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова тренера Этери Тутбридзе о деле Камилы Валиевой.
Васильев: не представляю, как Тутберидзе могла не знать, кто и как защищает Валиеву
  • РИА Новости

«Не представляю, как она могла не знать, кто и как защищает Камилу, тем более такое резонансное событие. Валиевой должны были предоставить самую квалифицированную защиту. Раз Тутберидзе заявила об этом, обозначила эту проблему, видимо, действительно несерьёзно относились», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

31 января Тутберидзе опубликовала пост, в котором задалась вопросом, защищали ли Валиеву должным образом в суде.

Ранее Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой.

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