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Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой
  • РИА Новости

«Все имеют право на критику решения суда, мы же должны полностью уважать его. Всё это дело является ещё одним подтверждением того, что наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и их окружение», — приводит слова Баха ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Рудковская высказалась о решении CAS дисквалифицировать Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

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