Бах заявил, что организации должны ужесточить санкции к окружению уличённых в допинге

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал ужесточить санкции к окружению уличённых в допинге спортсменов.

«Нужно быть уверенными в том, что при вынесении санкций мы определяли окружение и применяли ещё более жёсткие санкции к окружению», — приводит слова Баха ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала тогда ещё 15-летняя Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой.