The Times: судьи CAS признали Валиеву «заслуживающей доверия»

Судьи Спортивного арбитражного суда (CAS) признали российскую фигуристку «честной и заслуживающей доверия».

Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения суда.

Отмечается, что арбитры пришли к выводу, что Валиева не жульничала намеренно.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее Яна Рудковская высказалась о решении CAS дисквалифицировать Валиеву за нарушение антидопинговых правил.