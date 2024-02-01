The Times: судьи CAS признали Валиеву «заслуживающей доверия»
- РИА Новости
Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения суда.
Отмечается, что арбитры пришли к выводу, что Валиева не жульничала намеренно.
29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Ранее Яна Рудковская высказалась о решении CAS дисквалифицировать Валиеву за нарушение антидопинговых правил.