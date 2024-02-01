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The Times: судьи CAS признали Валиеву «заслуживающей доверия»

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Судьи Спортивного арбитражного суда (CAS) признали российскую фигуристку «честной и заслуживающей доверия».
The Times: судьи CAS признали Валиеву «заслуживающей доверия»
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения суда.

Отмечается, что арбитры пришли к выводу, что Валиева не жульничала намеренно.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее Яна Рудковская высказалась о решении CAS дисквалифицировать Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

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