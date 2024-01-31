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Путин сообщил о выделении 5 млрд рублей на благоустройство спортивных площадок на Дальнем Востоке

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Президент России Владимир Путин рассказал о выделении дополнительных 5 млрд рублей на благоустройство спортивных площадок на Дальнем Востоке.
Путин сообщил о выделении 5 млрд рублей на благоустройство спортивных площадок на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

«По поводу спортивных площадок во дворах и так далее. У нас существует целое направление благоустройства дворовых территорий, территорий, прилегающих к жилищным массивам. Мы выделяли 20 млрд рублей, здесь договорились не только продлить эту программу, но и выделить дополнительно 5 млрд. Но это, правда, для Дальнего Востока. Там это особенно ценно и востребовано. Это будет работать», — заявил глава государства.

Путин 31 января провёл встречу с доверенными лицами в предвыборном штабе в Гостином Дворе в Москве.

Ранее Путин заявил, что чиновники WADA делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает.



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