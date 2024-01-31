Царукян: Оливейра раньше мешком каким-то был

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о прогрессе бразильца Чарльза Оливейры.

«Раньше он был мешком каким-то, проигрывал всем подряд, а затем просто начал вырубать всех в нашей весовой и стал чемпионом. Я на 100% уверен, что победитель нашей пары будет драться за титул», — цитирует Царукяна СЭ.

Бой между спортсменами состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Победитель поединка сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

Ранее стало известно, что Царукян пообещал нокаутировать Оливейру в первом раунде на UFC 300.