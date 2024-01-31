Американский журналист: считаю наказание Валиевой неоправданно суровым

Американский журналист Филипп Херш отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Я считаю наказание Валиевой неоправданно суровым, учитывая, что это первое нарушение, совершённое на тот момент 15-летним подростком. Аннулируйте результаты, лишайте медалей, но дайте менее длительный срок дисквалификации», — написал журналист в соцсетях.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Валиеву также лишили всех титулов, завоёванных с сезона-2021/22, в том числе и звания чемпионки Европы — 2022.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.