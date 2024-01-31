Гербольдт уверена, что у Валиевой будет мотивация продолжать карьеру
- РИА Новости
«Безусловно, это очень большой срок. Мне кажется, она будет иметь мотивацию для того, чтобы вернуться. С другой стороны, это огромный удар по детской психике», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».
29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.
Валиеву также лишили всех титулов, завоёванных с сезона-2021/22, в том числе и звания чемпионки Европы — 2022.
Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.