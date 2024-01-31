Гербольдт уверена, что у Валиевой будет мотивация продолжать карьеру

Российский тренер Катарина Гербольдт отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Безусловно, это очень большой срок. Мне кажется, она будет иметь мотивацию для того, чтобы вернуться. С другой стороны, это огромный удар по детской психике», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Валиеву также лишили всех титулов, завоёванных с сезона-2021/22, в том числе и звания чемпионки Европы — 2022.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.