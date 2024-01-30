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Публикацию Валиевой в соцсетях поддержали более 100 тысяч человек

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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала запись, которую уже поддержали более 100 тыс. человек.

Валиева опубликовала в Telegram-канале видео одного из своих выступлений. Поклонники спортсменки пишут слова поддержки в комментариях. 

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Напомним, что 25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.

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