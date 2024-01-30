Публикацию Валиевой в соцсетях поддержали более 100 тысяч человек
Валиева опубликовала в Telegram-канале видео одного из своих выступлений. Поклонники спортсменки пишут слова поддержки в комментариях.
29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Напомним, что 25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.
Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.