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Бузова: мои сердце и любовь полностью отданы Валиевой

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Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Бузова: мои сердце и любовь полностью отданы Валиевой
  • РИА Новости

«Моё сердце и моя любовь сейчас полностью отданы Камиле! Вы знаете, что я её поддерживала ещё на Олимпиаде. И там всё время её в чём‑то пытались уличить, оболгать и просто завидовали. Но мы всей Россией встали на её защиту и показали Камиле и всему миру, как мы не даём в обиду своих. Та травля и ложь, которую сейчас продолжают лить на Камилу, ужасна», — цитирует Бузову «Матч ТВ».

По словам певицы, спортсменка является заслуженной обладательницей золотой медали на Олимпиаде. 

«Камила Валиева — достояние России», — добавила Бузова.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Напомним, что 25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.

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