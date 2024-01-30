Бузова: мои сердце и любовь полностью отданы Валиевой
- РИА Новости
«Моё сердце и моя любовь сейчас полностью отданы Камиле! Вы знаете, что я её поддерживала ещё на Олимпиаде. И там всё время её в чём‑то пытались уличить, оболгать и просто завидовали. Но мы всей Россией встали на её защиту и показали Камиле и всему миру, как мы не даём в обиду своих. Та травля и ложь, которую сейчас продолжают лить на Камилу, ужасна», — цитирует Бузову «Матч ТВ».
По словам певицы, спортсменка является заслуженной обладательницей золотой медали на Олимпиаде.
«Камила Валиева — достояние России», — добавила Бузова.
29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Напомним, что 25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.
Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.