Российский боксёр Шумков заявил, что карьера украинца Ломаченко подходит к концу
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«С нетерпением жду возможности понаблюдать за сражением Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа», — заявил Шумков RT.
Также боксёр ответил, кого считает фаворитом предстоящего боя.
«Конечно, Ломаченко. Это потрясающий боксёр, за которым всегда крайне интересно наблюдать. Но, думаю, в этот раз ему необходимо не допускать ошибок прошлого и выигрывать досрочно. Иначе вполне может повториться история из его предыдущих схваток — с Дэвином Хейни и Теофимо Лопесом.
Карьера Ломаченко подходит к концу? Конечно, это так. Василий уже находится на заключительном этапе, но это не говорит о том, что он неконкурентоспособен. Ломаченко находится в великолепной форме и ещё может наделать шума в своей весовой категории», — сказал он.
Полностью интервью с Шумковым читайте на сайте RT.
Ранее Шумков признался, что всегда мечтал стать олимпийским чемпионом.