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Российский боксёр Шумков заявил, что карьера украинца Ломаченко подходит к концу

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Бронзовый призёр чемпионата мира по боксу 2023 года Всеволод Шумков рассказал, какого поединка ждёт больше всего в 2024 году.
Российский боксёр Шумков заявил, что карьера украинца Ломаченко подходит к концу
  • Gettyimages.ru

«С нетерпением жду возможности понаблюдать за сражением Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа», — заявил Шумков RT.

Также боксёр ответил, кого считает фаворитом предстоящего боя.

«Конечно, Ломаченко. Это потрясающий боксёр, за которым всегда крайне интересно наблюдать. Но, думаю, в этот раз ему необходимо не допускать ошибок прошлого и выигрывать досрочно. Иначе вполне может повториться история из его предыдущих схваток — с Дэвином Хейни и Теофимо Лопесом.

Карьера Ломаченко подходит к концу? Конечно, это так. Василий уже находится на заключительном этапе, но это не говорит о том, что он неконкурентоспособен. Ломаченко находится в великолепной форме и ещё может наделать шума в своей весовой категории», — сказал он.

Полностью интервью с Шумковым читайте на сайте RT.

Ранее Шумков признался, что всегда мечтал стать олимпийским чемпионом.

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