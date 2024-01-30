Шумков признался, что всегда мечтал стать олимпийским чемпионом

Бронзовый призёр чемпионата мира по боксу 2023 года Всеволод Шумков ответил, насколько для него важна олимпийская медаль.

«Никогда не скрывал, что всегда мечтал стать олимпийским чемпионом. Безусловно, на любительском уровне это главная награда и завоевать её хочет каждый спортсмен. Но не стоит принижать и важность победы на чемпионате мира. Некоторые полагают, что на этих соревнованиях уровень конкуренции даже несколько выше, чем на Играх. После отсева туда попадают не все топовые атлеты, в отличие от того же ЧМ», — заявил Шумков RT.

Также боксёр ответил, что для него ценнее, олимпийское золото или титул чемпиона мира по профессионалам.

«Думаю, всё же медаль Олимпиады», — сказал он.

Полностью интервью с Шумковым читайте на сайте RT.

Ранее Шумков предположил, почему российский боксёр Артур Бетербиев так легко разобрался с британцем Каллумом Смитом.