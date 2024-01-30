Шумков признался, что всегда мечтал стать олимпийским чемпионом
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«Никогда не скрывал, что всегда мечтал стать олимпийским чемпионом. Безусловно, на любительском уровне это главная награда и завоевать её хочет каждый спортсмен. Но не стоит принижать и важность победы на чемпионате мира. Некоторые полагают, что на этих соревнованиях уровень конкуренции даже несколько выше, чем на Играх. После отсева туда попадают не все топовые атлеты, в отличие от того же ЧМ», — заявил Шумков RT.
Также боксёр ответил, что для него ценнее, олимпийское золото или титул чемпиона мира по профессионалам.
«Думаю, всё же медаль Олимпиады», — сказал он.
Полностью интервью с Шумковым читайте на сайте RT.
Ранее Шумков предположил, почему российский боксёр Артур Бетербиев так легко разобрался с британцем Каллумом Смитом.