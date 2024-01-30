Журналист De Telegraaf: Угальде может стать хорошим игроком для «Спартака»
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«Угальде — физически сильный форвард с хорошей способностью забивать. Поэтому, я думаю, он может стать хорошим футболистом для «Спартака», — цитирует Каптейнса Metaratings.
Московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.
В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом из Энсхеде рассчитано до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Угальде прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак».