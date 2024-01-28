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Угальде прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак»

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В агентстве Muy Manero сообщили, что их клиент, нападающий «Твенте» Манфред Угальде, прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак».
Угальде прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак»
  • Gettyimages.ru

«Да, он приехал в Москву», — приводит слова сотрудника агентства «Спорт-Экспресс».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, красно-белые заплатят за 21-летнего костариканца €15 млн. По информации источника, нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.

«Спартак» и «Твенте» обмениваются документами для завершения сделки, которая станет рекордной продажей в истории нидерландского клуба.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом из Энсхеде рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер Угальде в московский клуб.

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