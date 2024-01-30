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В США сообщили, что американские фигуристы получат золотые медали Олимпиады в Пекине

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В Национальном олимпийском комитете США и Ассоциации фигурного катания США заявили, что американские фигуристы получат золотые медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой.
В США сообщили, что американские фигуристы получат золотые медали Олимпиады в Пекине
  • Gettyimages.ru

«Гендиректор НОК США Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с МОК и получила новость о том, что фигуристы сборной будут награждены золотыми медалями», — передаёт пресс-служба НОК.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.

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