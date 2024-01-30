В США сообщили, что американские фигуристы получат золотые медали Олимпиады в Пекине
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«Гендиректор НОК США Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с МОК и получила новость о том, что фигуристы сборной будут награждены золотыми медалями», — передаёт пресс-служба НОК.
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.
Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.