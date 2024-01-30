Радионова назвала вердикт CAS по делу Валиевой жёстким и неправильным
- РИА Новости
«Камила — одна из самых талантливых одиночниц. Настоящий бриллиант на льду. По отношению к ней вердикт очень жёсткий и неправильный», — цитирует Радионову Metaratings.
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.
Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.