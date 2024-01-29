Ротенберг считает решение CAS по делу Валиевой политизированным
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Мы на политику влиять не можем. Решение политизированное. Я посмотрел по срокам — там от дисквалификации остаётся чуть больше года. Конечно, все поддержат Камилу. Уверен, что Камила с этим справится. Возможно, в будущем она сможет выступить на «СКА Арене», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.
Ранее в ISU сообщили, что опубликуют заявление о решении CAS по Валиевой 30 января.