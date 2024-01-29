Ротенберг считает решение CAS по делу Валиевой политизированным

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Мы на политику влиять не можем. Решение политизированное. Я посмотрел по срокам — там от дисквалификации остаётся чуть больше года. Конечно, все поддержат Камилу. Уверен, что Камила с этим справится. Возможно, в будущем она сможет выступить на «СКА Арене», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее в ISU сообщили, что опубликуют заявление о решении CAS по Валиевой 30 января.