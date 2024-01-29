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Жулин: Валиева, скорее всего, завершит карьеру после дисквалификации

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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву.
Жулин: Валиева, скорее всего, завершит карьеру после дисквалификации
  • РИА Новости

«Совершенно несправедливое решение, это не тот допинг, из-за которого надо дисквалифицировать на четыре года. Скорее всего, она завершит свою карьеру», — приводит слова Жулина РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее Матыцин после дисквалификации Валиевой призвал ISU быть независимым.

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