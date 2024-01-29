В НОК США считают дисквалификацию Валиевой победой американских спортсменов

Генеральный директор Олимпийского и паралимпийского комитета США Сара Хиршланд прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву.

«Сегодняшнего дня мы с нетерпением ждали в течение двух лет, поскольку это важная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов по всему миру, которые выступают за чистые соревнования», — приводит слова Хиршланд журналистка Кристин Бреннан.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее Губерниев отреагировал на решение CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года.