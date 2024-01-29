Губерниев о дисквалификации Валиевой: нас пытаются вычеркнуть из мирового спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«К нашим доводам не прислушались, дали на всю катушку, и я не понимаю тех людей, которые ожидали, что произойдёт чудо, появится на алых парусах корабль, который унесёт нас в светлое будущее. Взаимоотношения с международными федерациями равны нулю. Чтобы вы понимали, медали у нас тоже отнимут, поэтому надо снять розовые очки и продолжать развивать спорт внутри страны», — заявил Губерниев RT.

Комментатор также ответил на вопрос, является ли решение по делу Валиевой показательной поркой нашей страны в глазах мировой общественности.

«По поводу порки надо спрашивать у тех людей, которые принимали это решение. К нашим доводам не прислушались, может быть, мы были недостаточно хороши в предъявлении доказательств невиновности Камилы. Но как бы там ни было, сейчас речь идёт о том, что нас пытаются, да, вычеркнуть из мирового спорта, стереть ластиком. Поэтому наша задача не вопить на всех углах, что нас обижают, а развивать спорт внутри страны, помогать детям и спортсменам, работать», — добавил он.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о решении CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года за допинг.