Губерниев о дисквалификации Валиевой: нас пытаются вычеркнуть из мирового спорта
- РИА Новости
«К нашим доводам не прислушались, дали на всю катушку, и я не понимаю тех людей, которые ожидали, что произойдёт чудо, появится на алых парусах корабль, который унесёт нас в светлое будущее. Взаимоотношения с международными федерациями равны нулю. Чтобы вы понимали, медали у нас тоже отнимут, поэтому надо снять розовые очки и продолжать развивать спорт внутри страны», — заявил Губерниев RT.
Комментатор также ответил на вопрос, является ли решение по делу Валиевой показательной поркой нашей страны в глазах мировой общественности.
«По поводу порки надо спрашивать у тех людей, которые принимали это решение. К нашим доводам не прислушались, может быть, мы были недостаточно хороши в предъявлении доказательств невиновности Камилы. Но как бы там ни было, сейчас речь идёт о том, что нас пытаются, да, вычеркнуть из мирового спорта, стереть ластиком. Поэтому наша задача не вопить на всех углах, что нас обижают, а развивать спорт внутри страны, помогать детям и спортсменам, работать», — добавил он.
Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о решении CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года за допинг.