Вайцеховская — о дисквалификации Валиевой: проигрывать тоже надо уметь

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«В нынешнем кейсе Валиевой таится большой подводный камень. По международным правилам Камила не имеет права появляться на соревнованиях, принимать участие в спортивных мероприятиях и обязана соблюдать прочий перечень стандартных запретов WADA в отношении дисквалифицированных атлетов. В России же, полагаю, сейчас начнётся традиционная вакханалия в стиле непризнания решения, приглашений Камилы куда только можно и нельзя, рассуждений о том, что «мы всё равно знаем, кто тут настоящий чемпион», и так далее.

И вот это уже может, как мне кажется, стать небольшой, но реально серьёзной деталькой, способной сыграть негативную роль в процессе возвращения страны в международный спорт. В точности по принципу «Считаете себя олимпийскими чемпионами на территории страны? Вот на этой территории и соревнуйтесь».

Отчаянно больно смиряться, но проигрывать тоже надо уметь», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что решение CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года является вызовом всему российскому спорту.