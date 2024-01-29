Вайцеховская — о дисквалификации Валиевой: проигрывать тоже надо уметь
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«В нынешнем кейсе Валиевой таится большой подводный камень. По международным правилам Камила не имеет права появляться на соревнованиях, принимать участие в спортивных мероприятиях и обязана соблюдать прочий перечень стандартных запретов WADA в отношении дисквалифицированных атлетов. В России же, полагаю, сейчас начнётся традиционная вакханалия в стиле непризнания решения, приглашений Камилы куда только можно и нельзя, рассуждений о том, что «мы всё равно знаем, кто тут настоящий чемпион», и так далее.
И вот это уже может, как мне кажется, стать небольшой, но реально серьёзной деталькой, способной сыграть негативную роль в процессе возвращения страны в международный спорт. В точности по принципу «Считаете себя олимпийскими чемпионами на территории страны? Вот на этой территории и соревнуйтесь».
Отчаянно больно смиряться, но проигрывать тоже надо уметь», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что решение CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года является вызовом всему российскому спорту.