Васильев: решение CAS дисквалифицировать Валиеву — вызов российскому спорту

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Сложно было ожидать чего-то другого от этих мерзавцев и лицемеров — а по-другому их назвать нельзя. Конечно, я продолжал рассчитывать, что у них там остались остатки разума и они не будут лишать Камилу её золотой медали. Теперь нам следует дать хороший ответ на это, готовиться к ближайшему конгрессу, собирать наших друзей, которых у нас много в мире, и направить их голоса на то, чтобы избрать нормальное руководство в МОК. Решение CAS — это вызов всему российскому спорту, и надо на это реагировать. Больше нам разговаривать с этими людьми не о чем.



Это прецедент, и дело тут даже не в самой Валиевой, а показательный жест, кто в доме хозяин. Значит, хозяина надо менять, вот и всё. Мы долго либеральничали, пытались договориться, надеялись — и я в том числе. Это беспрецедентное решение. Вспомните дело Мо Фара, который практически сам признался в использовании допинга, — вообще никакого наказания. И таких примеров полно», — заявил Васильев RT.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал неожиданным решение CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года.