РУСАДА: санкция, вынесенная CAS по делу Валиевой, превосходит меры, предложенные организацией
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«Санкция, вынесенная CAS по делу Валиевой, превосходит меры, предложенные РУСАДА в рамках апелляции. В виду права сторон на конфиденциальность РУСАДА не может дать дополнительных комментариев», — приводит заявление пресс-службы «Спорт-Экспресс».
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.
Ранее Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации.