РУСАДА: санкция, вынесенная CAS по делу Валиевой, превосходит меры, предложенные организацией

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву.

«Санкция, вынесенная CAS по делу Валиевой, превосходит меры, предложенные РУСАДА в рамках апелляции. В виду права сторон на конфиденциальность РУСАДА не может дать дополнительных комментариев», — приводит заявление пресс-службы «Спорт-Экспресс».

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации.