USADA: наши сердца болят за ещё одного российского спортсмена, которого подвела система

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву.

«Это правильный исход, и мы надеемся, что чистые спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх, наконец-то смогут испытать радость и удовлетворение. В то же время наши сердца болят за ещё одного российского спортсмена, которого подвела система, и это юная 15-летняя девушка», — приводит слова Тайгерта USA Today.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее в WADA призвали страны принять закон об уголовном наказании за употребление допинга детьми.