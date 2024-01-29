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USADA: наши сердца болят за ещё одного российского спортсмена, которого подвела система

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Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву.
USADA: наши сердца болят за ещё одного российского спортсмена, которого подвела система
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Это правильный исход, и мы надеемся, что чистые спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх, наконец-то смогут испытать радость и удовлетворение. В то же время наши сердца болят за ещё одного российского спортсмена, которого подвела система, и это юная 15-летняя девушка», — приводит слова Тайгерта USA Today.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее в WADA призвали страны принять закон об уголовном наказании за употребление допинга детьми.

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