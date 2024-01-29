В WADA призвали страны принять закон об уголовном наказании за употребление допинга детьми

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступили с обращением касательно принятия закона об уголовном наказании за употребление допинга детьми.

«Допинг у детей непростителен. Действительно, WADA призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона, объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением», — приводит слова пресс-службы WADA ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.