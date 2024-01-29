Решение CAS по Валиевой может быть оспорено в федеральном суде в Швейцарии в течение 30 дней

В релизе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщается, что решение суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой может быть обжаловано в течение 30 дней.

Об этом сообщается в релизе суда.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.