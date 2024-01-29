Metaratings: Угальде подпишет контракт со «Спартаком» в ближайшее время
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Как сообщает Metaratings, Угальде успешно прошёл медобследование и уже в скором времени подпишет контракт с красно-белыми.
По информации журналиста Фабрицио Романо, красно-белые заплатят за 21-летнего костариканца €15 млн. Отмечается, что нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.
В настоящий момент «Спартак» и «Твенте» обмениваются документами для завершения сделки, которая станет рекордной продажей в истории нидерландского клуба.
Ранее в «Твенте» заявили, что правительство Нидерландов не препятствует трансферу Угальде.