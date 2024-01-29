В «Твенте» заявили, что правительство Нидерландов не препятствует трансферу Угальде

Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, есть ли давление на клуб со стороны правительства Нидерландов из-за переговоров со «Спартаком» по поводу возможного трансфера Манфреда Угальде.

«В таких случаях всегда есть дискуссии. Но всё нормально. На трансфер это никак не повлияет. Нет никаких проблем со стороны правительства», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, красно-белые заплатят за 21-летнего костариканца €15 млн. Отмечается, что нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.

В настоящий момент «Спартак» и «Твенте» обмениваются документами для завершения сделки, которая станет рекордной продажей в истории нидерландского клуба.

Ранее в «Твенте» сообщили, что трансфер Угальде в «Спартак» пока не согласован.