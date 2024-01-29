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Осинькин сообщил, что Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что экс-футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдёт стажировку в клубе.
Осинькин сообщил, что Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов»
  • РИА Новости

«Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

1 ноября 2023 года Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. 

В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе россиянина. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Дзагоев много сделал для ЦСКА.

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