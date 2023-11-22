Аршавин заявил, что Дзагоев много сделал для ЦСКА

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о решении полузащитника Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.

«Насколько слышал, Алан получил травму серьёзную. Думаю, решение завершить карьеру с этим связано. Дзагоева часто сравнивают по таланту со мной? Это сложно оценить. Но безусловно, он одарённый игрок. Хороший, умный, техничный футболист, который хорошо видит поле. Он много сделал для ЦСКА и себя», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

1 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Дзагоев рассказал, как отказался от перехода в «Спартак».