Дзагоев рассказал, как отказался от перехода в «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что ему поступало предложение от «Спартака».

«Анжи» хотел меня заполучить? Было, было. И суммы были очень хорошие (смеётся). Насчёт «Спартака» — я не помню, какие были суммы, а с «Анжи» €3,5 млн в год и около одного или двух в виде подъёмных. «Спартаку» я сразу сказал: «Не-не-не, это точно». Больших сомнений у меня не было, с «Анжи» тоже дальше не пошло», — сказал Дзагоев в выпуске YouTube-канала Nobel.

21 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал решение Дзагоева завершить спортивную карьеру.