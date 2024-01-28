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«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Марселем» в Лиге 1

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«Монако» и «Марсель» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 2:2.

В составе гостей мяч забил Виссам Бен-Йеддер (7-я минута). Ему ассистировал Александр Головин. Также отличился Магнес Аклиуше (45 + 4). По красной карточке получили Гильермо Марипан (11-я) и Денис Закария (80-я).

У хозяев отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я) и Леонардо Балерди (50-я).

«Монако» (34 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Марсель» (29) — шестое.

Ранее Массимо Каррера заявил, что Головин заслуживает внимания со стороны именитых клубов.

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