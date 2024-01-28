«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Марселем» в Лиге 1
Игра на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 2:2.
В составе гостей мяч забил Виссам Бен-Йеддер (7-я минута). Ему ассистировал Александр Головин. Также отличился Магнес Аклиуше (45 + 4). По красной карточке получили Гильермо Марипан (11-я) и Денис Закария (80-я).
У хозяев отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я) и Леонардо Балерди (50-я).
«Монако» (34 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Марсель» (29) — шестое.
Ранее Массимо Каррера заявил, что Головин заслуживает внимания со стороны именитых клубов.