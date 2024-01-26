Каррера: Головин заслуживает внимания со стороны именитых клубов
«Что может поспособствовать переходу Головина в топ-клуб? Он уже заслуживает внимания со стороны именитых клубов. Думаю, яркая игра в Лиге чемпионов поспособствует ещё большему вниманию к Головину», — цитирует Карреру «РБ Спорт».
59-летний итальянец также пожелал Головину вместе с «Монако» квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА по итогам сезона-2023/24.
27-летний россиянин в 16 матчах Лиги 1 нынешнего чемпионата забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее член королевской семьи Саудовской Аравии заявил, что готов купить ФК «Монако».