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Каррера: Головин заслуживает внимания со стороны именитых клубов

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин способен играть в лучших клубах Европы.

«Что может поспособствовать переходу Головина в топ-клуб? Он уже заслуживает внимания со стороны именитых клубов. Думаю, яркая игра в Лиге чемпионов поспособствует ещё большему вниманию к Головину», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

59-летний итальянец также пожелал Головину вместе с «Монако» квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА по итогам сезона-2023/24.

27-летний россиянин в 16 матчах Лиги 1 нынешнего чемпионата забил пять мячей и сделал три результативные передачи. 

Ранее член королевской семьи Саудовской Аравии заявил, что готов купить ФК «Монако».









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