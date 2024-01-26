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Член королевской семьи Саудовской Аравии заявил, что готов купить ФК «Монако»

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Принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, не исключил вариант с покупкой клуба из чемпионата Франции по футболу.

«Я думаю, что это хорошая инвестиция. «Марсель», «Монако». Эти команды выступают хорошо. Они смогут быть чемпионами и стать сильнее. Конечно, это возможно, нет ничего невозможного», — цитирует принца RMC Sport.

Нынешний владелец французского клуба Дмитрий Рыболовлев решил начать процесс «изучения стратегических возможностей» относительно своей доли в клубе.

Российский бизнесмен приобрёл команду с берега Лигурийского моря в 2011 году. Представляющая его интересы компания владеет 66,7%.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным победил «Родез» в матче 1/16 финала Кубка Франции.





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