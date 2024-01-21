Рыболовлев задумался над продажей футбольного клуба «Монако»

Клуб высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу в скором времени может сменить собственника.

Его нынешний владелец Дмитрий Рыболовлев решил начать процесс «изучения стратегических возможностей» относительно своей доли в клубе, сообщает РБК.

«Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон», — заявил представитель семейного офиса Рыболовлева.

Однако, по его словам, «нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведёт к какой-либо сделке с участием клуба».

Рыболовлев приобрёл команду с берега Лигурийского моря в 2011 году. Представляющая его интересы компания владеет 66,7%.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным победил «Родез» в матче 1/16 финала Кубка Франции.