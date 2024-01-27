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Главный врач ЦСКА Безуглов сообщил, что Дивеев начнёт тренироваться с командой 6 февраля

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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник Игорь Дивеев начнёт тренироваться с командой.
Главный врач ЦСКА Безуглов сообщил, что Дивеев начнёт тренироваться с командой 6 февраля
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«На пятое февраля у него запланирована последняя интенсивная индивидуальная тренировка. На следующий день Дивеев должен присоединиться к общей группе. Учитывая его отменные физические кондиции, времени должно хватить», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.

Напомним, что футболист не играет с 15 июля, когда получил травму в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом». 

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал трансферную политику московского клуба зимой.

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