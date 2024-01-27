Главный врач ЦСКА Безуглов сообщил, что Дивеев начнёт тренироваться с командой 6 февраля

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник Игорь Дивеев начнёт тренироваться с командой.

«На пятое февраля у него запланирована последняя интенсивная индивидуальная тренировка. На следующий день Дивеев должен присоединиться к общей группе. Учитывая его отменные физические кондиции, времени должно хватить», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.

Напомним, что футболист не играет с 15 июля, когда получил травму в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал трансферную политику московского клуба зимой.