Пономарёв считает, что ЦСКА должен приобрести быстрого футболиста в атаку

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал трансферную политику московского клуба зимой.

«Я не очень доволен трансферной политикой ЦСКА. Нужно приобрести какого-нибудь быстрого футболиста вперёд. Надеяться постоянно на одиннадцатиметровые удары, фолы и штрафные удары… Нет, не годится!» — цитирует Пономарёва Betonmobile.

При этом он одобрил подписание контрактов с защитником Данилой Круговым из «Зенита» и нападающим Тамерланом Мусаевым из «Балтики».

Напомним, что «ЦСКА» с 28 очками по итогам 18 туров РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

Ранее Пономарёв заявил, что ЦСКА незаслуженно занимает такое безобразное место.