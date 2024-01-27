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«Спартак» поздравил Глушакова с днём рождения

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«Спартак» выступил с поздравлением с днём рождения бывшего полузащитника клуба Дениса Глушакова.
«Спартак» поздравил Глушакова с днём рождения
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Капитан чемпионской команды-2016/17 и обладатель Суперкубка России в составе «Спартака». С днём рождения, Денис Глушаков», — говорится в поздравлении клуба.

11 января стало известно, что Глушаков прошёл медицинский осмотр в «Ростове» и отправился с командой на сбор в ОАЭ. Бывший полузащитник сборной России по футболу и «Спартака» в сезоне-2023/24 в семи матчах во Второй лиге отметился одной результативной передачей. 

Ранее сообщалось, что Глушаков заявил, что отправится на второй зимний сбор «Ростова».

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