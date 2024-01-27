Анчелотти: Клопп решил покинуть «Ливерпуль» из-за недостатка мотивации

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что понимает решение Юргена Клоппа уйти с поста главного тренера «Ливерпуля».

«Я прекрасно понимаю Клоппа. Для меня не стало это сюрпризом. Его мотивация немного снизилась. Я очень уважаю Юргена, потому что он отличный тренер. Клопп точно продолжит вносить большой вклад в развитие футбола», — цитирует Анчелотти Marca.

Он подчеркнул, что 56-летний немецкий специалист — «тренер высочайшего уровня».

«Он добился огромных высот в «Ливерпуле». Где бы он ни тренировал, за его командами всегда было очень интересно наблюдать, он привносил в игру каждой команды что-то новое, интересное», — добавил Сёмин.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп предложил больному раком Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».





