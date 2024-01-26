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Клопп заявил, что никогда не возглавит другой английский клуб

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что в Английской премьер-лиге для него существует только одна команда.
Клопп заявил, что никогда не возглавит другой английский клуб
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Powell

«Я никогда не жил нормальной жизнью. Это правда. Трёх-четырёх недель летом было достаточно, не больше. Ни клуб, ни сборную я не буду тренировать в ближайший год, другой английский клуб — никогда. Я могу это обещать. Даже если мне нечего будет есть, этого не случится», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Юрген Клопп после ухода с поста главного тренера «Ливерпуля» быстро сможет найти себе новую работу.





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