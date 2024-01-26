Сёмин: Клопп будет востребованным после ухода из «Ливерпуля»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что Юрген Клопп после ухода с поста главного тренера «Ливерпуля» быстро сможет найти себе новую работу.

«Мне трудно предположить, где он будет работать дальше, но я думаю, что он всегда будет востребован, обязательно найдёт себе место после ухода из «Ливерпуля», — цитирует Сёмина ТАСС.

Он подчеркнул, что 56-летний немецкий специалист — «тренер высочайшего уровня»

«Он добился огромных высот в «Ливерпуле». Где бы он ни тренировал, за его командами всегда было очень интересно наблюдать, он привносил в игру каждой команды что-то новое, интересное», — добавил Сёмин.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп предложил больному раком Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».







