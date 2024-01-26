Агент Ивана Игнатьева заявил, что нападающий продолжит карьеру в Европе

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, прокомментировал будущее своего клиента.

«Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия», — цитирует агента «Чемпионат».

14 января стало известно, что «Сочи» расторг трудовой договор с игроком.

Игнатьев перешёл в южный клуб летом 2023 года. В сезоне-2023/24 25‑летний игрок забил два мяча и отдал результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

Ранее Агузаров заявил об интересе к Игнатьеву из Греции и Кипра.