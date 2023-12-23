Агузаров заявил об интересе к Игнатьеву из Греции и Кипра

Алан Агузаров, агент Ивана Игнатьева, не исключил, что нападающий «Сочи» продолжит карьеру в Европе.

«Да, существует высокая вероятность того, что уже зимой по обоюдному согласию контракт с «Сочи» будет расторгнут. Есть определённый интерес к Ване из той же Греции, Кипра. Будем двигаться пошагово», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

24-летний форвард в 12 матчах за «Сочи» забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Черноморская команда с 11 очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Игнатьев покинет «Сочи» в зимнее трансферное окно.