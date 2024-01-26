Общее собрание РПЛ проголосовало за перенос матчей 21-го тура

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за решение перенести матчи 21-го тура из-за президентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.

Матчи состоятся с 23 по 25 апреля 2024 года.

Теперь решение должно утвердить бюро исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что РПЛ не будет переносить матч ЦСКА — «Спартак» из-за выборов президента России.