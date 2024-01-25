Далалоян: жена постоянно пытается меня с детьми куда-то везти

Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, что с семьёй очень много путешествует.

«Мы просто очень много путешествуем. Моя жена постоянно старается нас куда-то везти: Кострома, Черкесск, Дагестан. Не представляю, откуда у неё столько сил и энергии. Потому что я человек, который любит посидеть дома. Но моя супруга — это двигатель по жизни, который заставляет постоянно куда-то ехать. Вот в последний раз отправились на двухдневную экскурсию с классом Стёпы. Покатались на хаски в упряжках, посетили лосиную ферму. Для детей классные эмоции», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

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