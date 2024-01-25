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Далалоян: в 2023 году вошёл в нужную колею, предыдущие сезоны получились рваными

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Российский гимнаст Артур Далалоян назвал самое яркое воспоминание о 2023 годе.

«Что-то одно не вспомню. Важно, что в плане работы немного сумел преодолеть себя, перебороть. Вывел на новый уровень свою физическую форму. По сравнению с прошлым годом наконец вошёл в нужную колею, поскольку предыдущие два сезона получились довольно рваными: три-четыре недели потренировался, выступил на соревнованиях — у нас всего два турнира (Кубок и чемпионат страны) — и опять всё забросил. Перерыв между стартами очень большой, четыре-пять месяцев. И нет смысла дальше держать себя в форме, выходить на её пик. Ведь в любом случае такие нагрузки — изнашивание организма, и бессмысленно это делать, если нет стартов.

Сейчас получилось взять себя в руки, постепенно набрать форму и поставить перед собой определённые цели. Есть мотивация, поскольку следующий год обещает быть более соревновательным с Играми БРИКС и дружбы. Внутренне появилось желание работать по-другому, в полную силу. Иначе расставлять приоритеты, сфокусировавшись на тренировках», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

Ранее Далалоян высказался о любви к футболу.

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