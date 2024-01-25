Далалоян — о любви к футболу: готов пробежаться в Медиалиге

Российский гимнаст Артур Далалоян высказался о любви к футболу.

«Говорил, что не против сыграть в Медиалиге? А почему нет? Выйти, пробежаться. Тут самое главное, какие цели преследует команда. Конечно, я не готов всё своё время уделять Медиалиге. У меня ещё продолжается спортивная карьера, также семья и дети требуют очень большого внимания. Поэтому каждый день посещать ещё и футбольные тренировки у меня не хватит сил. Но если выйти на одну игру или побегать на турнире, то почему нет?» — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

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