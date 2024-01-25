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Далалоян признался, что хочет отдать дочерей в спортивную гимнастику

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Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал о воспитании дочерей.
Далалоян признался, что хочет отдать дочерей в спортивную гимнастику
  • Gettyimages.ru

«Бывают дни, когда их очень тяжело поднять в садик, школу. Но мы с супругой настойчивы и не принимаем никаких отговорок. Если у вас есть расписание с кружками и секциями, то вы всё обязаны посетить.

Скоро уже, надеюсь, откроется гимнастический зал «Динамо» в Петровском парке, куда я хочу отвести девчонок, и они начнут делать свои первые шаги в гимнастике. У меня средняя дочь, Николь, сама научилась садиться на шпагат. Да, я ей подсказал какие-то тонкости, но тем не менее. Также она сама научилась колесу. Младшая, которой только 2,5 года, уже возле стенки делает стойку на руках, кувыркается на диване. Гены, наверное, тоже влияют, как ни крути», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

Ранее Далалоян высказался о продолжении карьеры.

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