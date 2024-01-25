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Далалоян — о продолжении карьеры: началась вторая молодость

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Российский гимнаст Артур Далалоян высказался о продолжении карьеры.
Далалоян — о продолжении карьеры: началась вторая молодость
  • Gettyimages.ru

«Для меня самое главное, чтобы это не было во вред себе и я получал удовольствие от работы. В данный момент поставил перед собой цели и задачи, я чувствую себя неплохо на тренировках, есть положительные эмоции от процесса. Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость. Сейчас важно отработать этот цикл. А там посмотрим», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

Ранее Далалоян рассказал, как часто обижается на него супруга.

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